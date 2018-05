SMOLDERS, BEERBAUM, BRASH confirmados para o Longines Global Champions Tour em Cascais 30 Maio, 2018 16:16

A fórmula 1 do hipismo chega a Cascais já no dia 14 de junho e traz consigo os melhores cavaleiros do mundo. Harrie Smolders, cavaleiro nº1 do ranking mundial da Longines, Scott Brash e Ludger Beerbaum são nomes já confirmados para esta que é a 13ª edição do CSI 5* Longines Global Champions Tour.

O Longines Global Champions Tour e o Global Champions League marcam novamente presença no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, nos próximos dias 14, 15 e 16 de junho. A 13ª edição do CSI 5* LGCT em Cascais terá maior Prize Money de sempre, com 2.1 milhões de euros em jogo, nunca antes visto prova desportiva em Portugal.

Harrie Smolders, o atual número 1 do ranking mundial Longines / FEI, é presença confirmada para esta edição em Cascais. Atualmente a liderar o 11º lugar da Liga de 2018, Smolders foi o grande vencedor da 5ª etapa deste circuito, que teve lugar em Hamburgo nos dias 10 e 12 de maio, montando Don VHP Z.

Entre os restantes cavaleiros confirmados, Cascais contará com a presença de nomes sonantes do hipismo mundial como o britânico Scott Brash, o cavaleiro com maior pontuação da Liga Longines, Ludger Beerbaum, Daniel Deusser , Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Kevin Staut , Simon Delestre, Michael Whitaker, Pedro Veniss, Marlon Zanotelli, Gregory Wathelet, Nicola Philippaerts, Eduardo Alvarez , Sergio Moya, Denis Lynch , Bertram Allen , Alberto Zorzi, Lorenzo de Luca, Martin Fuchs , Pius Schwizer, Edwina Tops-Alexander, Athina Onassis, Sheikh Ali Al-Thani e Bassem Mohammed, confirmando-se assim a credibilidade e notoriedade do melhor circuito do mundo, Longines Global Champions Tour, e, em particular, do CSI 5* de Cascais.

Cascais é a 8ª etapa, num total de 17, a receber este circuito mundial de hipismo. Esta quinta-feira, é a vez de Ramatuelle/Saint Tropez receberem este circuito, e, no dia 7 de junho, chega a Cannes.

A prova da Global Champions League (GCL), parte deste circuito mundial de hipismo, é composta por 19 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada. Ao fim de cinco etapas, a equipa dos London Knights lidera a classificação seguida pela Valkenswaard United e St Tropez Pirates.

Esta iniciativa, que decorreu pela primeira vez em Portugal no ano de 2006, tem vindo a ganhar crescente notoriedade a nível nacional e internacional, sendo o ponto de encontro dos melhores atletas do mundo.

Ranking do LGCT

PR