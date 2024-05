Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (06 / 12 Maio)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

CDI3* Las Cadenas 2024

Longines Global Champion Tour Madrid – 113 CSI5*/1* 2024

Pilisjászfalu – CDIO4*-NC, CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25

CSI2* FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2024 – Drammen

Szilvásvárad – CSI3*-W

CSI3* Kentucky Spring Horse Show

San Juan Capistrano in LA

CSI3* Equestrian Cup

Pferd international München

MAY CSI **/*/YH Peelbergen

CSI3* Cabourg Classic

CSI Eindhoven

CSI4* Sagrantino Show Jumping 2024 – week 2

Stadl-Paura – CVI 3*

Horse Trials Ede

LEILÕES:

Young Horse Test SWB Mälardalen

PFERD Wels – Internationale Pferdefachmesse – Sport / Zucht / Show

CORRIDAS:

Renntag Magdeburg / Dortmund

Renntag Hassloch

Renntag Krefeld