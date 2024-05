CSIO3* Kronenberg: Holanda vence Taça das Nações – Nuno Tiago Gomes no pódio

Este fim de semana, está a decorrer no Peelbergen Equestrian Centre, em Kronenberg, nos Países Baixos, o CSIO3* com a participação da equipa portuguesa.

Na manhã de sexta-feira (17 Maio), disputou-se a prova de 1,45m do CSIO3*, onde participaram cinquenta e seis conjuntos, dos quais dezoito terminaram o percurso sem faltas.

O irlandês Richard Howley venceu com Petitfour VD Wareslage, seguido do cavaleiro português Nuno Tiago Gomes com Chaccora’s Stakko PS e de Bas van der Aa (HOL) com Shanroe Barney, que ocuparam a segunda e a terceira posição, respectivamente.

No período da tarde, realizou-se a Taça das Nações com a participação de treze países.

A equipa da Holanda venceu com zero pontos após um desempate com o Canadá, que terminou com 4 pontos. A Irlanda fechou o pódio com um total de 8 pontos.

A formação portuguesa, composta por Rodrigo Sampaio Peixoto (Orion As), Mafalda Costa Marques (Flocon de Bellevue), Mandy Mendes Costa (Ulhan du Temple) e Rodrigo Giesteira Almeida (Karonia L), terminou em 13º lugar com 40 pontos.

