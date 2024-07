O incêndio em Alcabideche, no concelho de Cascais, que deflagrou na tarde deste domingo, deixou 14 pessoas feridas, incluindo 11 bombeiros e três civis.

A principal dificuldade para conter as chamas foi o vento forte, que também obrigou à retirada de cerca de trinta cavalos do Centro Hípico da Costa do Estoril. Como consequência, boxes e outros materiais foram destruídos.

A Proteção Civil declarou que o fogo foi dado como dominado às 19h36.