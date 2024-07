Vários cavalos mortos após acidente com camião em França

Um acidente de trânsito envolvendo um camião que transportava cavalos na autoestrada A16 causou congestionamentos na quarta-feira, (17) na área de Vers-sur-Selle, ao sul de Amiens, em Somme (França). Segundo o balanço da polícia de transito, onze cavalos morreram e cinco outros foram resgatados e levados para uma clínica veterinária.

O reboque do camião tombou no separador central, atingindo a outra pista Boulogne-Paris. Segundo testemunhas, “vários cavalos foram arremessados para o outro lado da pista, no sentido Paris-Boulogne. Outros ficaram presos sob o reboque.” Três cavalos foram resgatados pelos socorristas.

A circulação foi totalmente interrompida inicialmente, sendo posteriormente reaberta apenas uma faixa em cada sentido.

Fonte: France Info