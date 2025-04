CSIW Basileia: Julien Epaillard conquista o título na Final da Taça do Mundo de Saltos (VÍDEO)

O francês Julien Epaillard e seu incrível cavalo de criação própria de 12 anos, Donatello d’Auge, surgiram como os vencedores indiscutíveis da 45ª edição da Final da Taça do Mundo de Saltos Longines FEI™ em Basel (SUI) neste domingo. Este conjunto liderou desde o início e nunca perdeu a posição de liderança, terminando no topo com apenas quatro faltas.

O britânico Ben Maher, que recupera de uma fratura num pé, fez uma exibição impressionante durante os três dias conquistando o segundo lugar com o garanhão de 11 anos, Point Break, somando sete faltas. O francês Kevin Staut deu à delegação francesa motivo para uma dupla celebração ao conquistar a última posição no pódio, em terceiro lugar, com a égua de 16 anos, Visconti du Telman. Staut também terminou com sete faltas, mas com um tempo mais lento na etapa final deste domingo.

Resultados AQUI