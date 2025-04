José Pedro Filipe sagra-se Campeão Nacional de Resistência Equestre 2025

O Raide Quinta do Carmo 2025, realizado no passado fim de semana nos trilhos da Serra d’Ossa, em Estremoz, consagrou o cavaleiro José Pedro Filipe, que conquistou o título de Campeão Nacional de Resistência Equestre.

Numa prova extremamente dura e bastante técnica, disputada na distância de 160 km (CEI3*), José Pedro Filipe, montando o cavalo Langkawi Fontnoire (16,97Km/h), garantiu a vitória e o título nacional.

Laetitia Gonçalves conquistou a medalha de prata, competindo com Elia de Kerdraon (16,23Km/h), enquanto João Isidro com Dalma (14,53Km/h) alcançou a medalha de bronze. Nuno Miguel Carido ficou em quarto lugar com Golias dos Pinheiros (13,84Km/h).

No CEYJ2*, o vencedor foi Zoe Pedro, montando Nero das Tapadas, enquanto no CEI1* a vitória sorriu ao espanhol Juan Carlos Ruiz de Villa Fernandez, com Five Weeks NA.

No CEP 80 km, destacou-se Caetano Maria Pereira com Tanko d’Arsol, ao passo que no CEP 40 km o vencedor foi João Miguel Fernandes Pedra, montando Opel Ah Fnms.

