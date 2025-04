CSIW Basileia: Charlotte Fry conquista a Final da Taça do Mundo de Dressage (VÍDEO)

Com uma atuação impecável, a britânica Charlotte Fry transformou a sua campanha na Taça do Mundo num final de conto de fadas em Basileia (Suíça), conquistando a vitória na Final da Taça do Mundo de Dressage FEI Les Trois Rois. Montando o garanhão negro Glamourdale, Fry mostrou todo o potencial do seu cavalo, garantindo o triunfo com quase quatro pontos percentuais de vantagem.

O pódio manteve-se inalterado em relação ao Grande Prémio: Isabell Werth (Alemanha), com DSP Quantaz, ficou em segundo lugar, enquanto Isabel Freese (Noruega), com Total Hope OLD, completou o top três.

Sem ser ameaçada, Fry e Glamourdale, encantaram o público na prova de Kür, alcançando uma pontuação de 88,195% e recebendo o primeiro lugar de forma unânime por parte dos cinco juízes. A atual Campeã do Mundo e medalha de bronze olímpica em estilo livre conquistou assim a sua primeira vitória numa Final da Taça do Mundo de Dressage FEI, juntando mais um importante título ao seu, já impressionante, palmarés.

Isabell Werth e DSP Quantaz apresentaram uma Kür magistral, obtendo 84,365%, o que lhes garantiu o 16.º pódio da carreira numa Final da Taça do Mundo. Após dois terceiros lugares em Omaha (EUA) e Riade (Arábia Saudita), a lenda alemã subiu um degrau desta vez, terminando em segundo lugar.

Montando o carismático garanhão negro Total Hope OLD, Isabel Freese repetiu o resultado do Grande Prémio, assegurando o terceiro lugar com 81,850%. Com este feito, a amazona conquistou o primeiro pódio de sempre para a Noruega numa Final da Taça do Mundo de Dressage FEI.

