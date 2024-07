Paris 2024: Conheça os Treinadores de Equestre

A poucos dias do início dos Jogos Olímpicos já está definida a Equipa Portugal que vai estar em Paris 2024 a representar o nosso país. No total são 73 atletas de 15 modalidades que querem subir ao pódio e regressar a casa com uma medalha ao peito. Pela primeira vez, a participação portuguesa conta com mais atletas femininas (37) do que atletas masculinos (36).

Por trás destes atletas, estão vastas equipas técnicas que vão trabalhar incansavelmente pelos melhores resultados dos seus pupilos.

A Confederação de Treinadores de Portugal dá a conhecer os treinadores e outros técnicos que, estão por trás destes atletas.

A equipa técnica da modalidade Equestre é composta pelos treinadores Carlos Grave, Kyra Kyrklund e Antonis Petris, pelos Tratadores de Dressage Pedro Afonso, Marta Moreira, Filipe Guinato, o Tratador de Obstáculos Luís Ruivo, o Tratador de Concurso Completo Joaquim Grave e os veterinários Bruno Miranda (Dressage e Concurso Completo) e Diogo Macedo (Obstáculos). António Frutuoso de Melo é o Chefe de Equipa.

Carlos Grave: Manuel Grave (Concurso Completo Individual)

Kyra Kyrklund: Maria Caetano, João Moreira, Rita Ralão Duarte (Dressage Individual; Dressage Equipas)

Antonis Petris: Duarte Seabra (Obstáculos Individual)

