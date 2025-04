Museu de Arte e Atrelagem de Gavião: Uma Viagem pela História da Mobilidade no Alentejo

Gavião prepara-se para inaugurar um novo espaço cultural de referência: o Museu de Arte e Atrelagem de Gavião (MAAG). Mais do que um museu, este é um lugar de memória e descoberta, dedicado à história da mobilidade, das tradições e do património das famílias nobres e lavradoras dos séculos XIX e XX.

O MAAG nasce num edifício emblemático da vila — antiga residência da família Pequito Rebelo e, mais tarde, Seminário Menor de Gavião — agora reabilitado pelo Município, num projeto assinado pelo arquiteto Carrilho da Graça.

Aqui, a história dos carros de atrelar ganha vida, revelando o impacto dos hipomóveis na agricultura, comércio e vida militar da época. Localizado numa zona estratégica do Alentejo, junto ao Rio Tejo, Gavião torna-se assim o palco ideal para valorizar este legado.

Entre os principais atrativos, destaca-se a apresentação inédita, em Portugal, de uma coleção exclusiva de acessórios de atrelagem da prestigiada família Dorantes, fundadora do célebre Taller de Guarniciones Dorantes, em Espanha. O museu reúne ainda objetos raros pertencentes a famílias de elite — desde arte sacra a peças de higiene pessoal — que testemunham o requinte e os costumes de outros tempos.

O espaço conta também com uma área interativa e didática, pensada para todas as idades, que permite explorar as diferentes partes, tipologias e designações do mundo da atrelagem.

O Museu de Arte e Atrelagem de Gavião convida a uma verdadeira viagem no tempo, onde o passado e o presente se cruzam, criando uma experiência cultural única no coração do Alentejo.

A inauguração oficial no dia 25 de Abril às 10h00 no Largo do Município promete surpreender todos os apaixonados por história, património e cultura.