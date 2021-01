6 boas séries sobre cavalos na Netflix 19 Janeiro, 2021 11:25

Em família e/ou com (alguns) amigos e as necessárias precauções, que melhor maneira de passar o serão do que a ver as melhores séries sobre cavalos na Netflix? Histórias encantadoras para toda a família desfrutar.

A pensar nisso escolhemos séries para assistir online de vários géneros. Percorra a lista e escolha o conteúdo que mais lhe agradar.

1. À Rédea Solta

A história desta série Netflix acompanha uma adolescente de Los Angeles que passa o verão na casa de infância da mãe, numa ilha ao largo da costa inglesa, onde cria uma ligação forte com um cavalo misterioso. A série venceu vários prémios incluindo o de melhor série infantil e familiar.

2. BoJack Horseman

Animação adulta, Bojack Horseman é um dos maiores sucessos da plataforma. Na história, e num universo onde os animais vivem como humanos, um antigo astro cavalo da TV tenta voltar aos holofotes lançando uma biografia.

Criação: Raphael Bob-Waksberg

Ano: 2014

Episódios: 76 (6 temporadas)

Elenco: Will Arnett e Aaron Paul (vozes)

3. Heartland

Há mais de 13 anos em exibição, Heartland é baseada numa série de livros homônima. A sua história atravessa gerações, mas inicia-se quando, após a morte da mãe, duas irmãs tentam ajudar o avô a salvar a sua quinta que funciona como um centro de resgate de cavalos.

Criação: Lauren Brooke

Ano: 2007

Episódios: 215 (13 temporadas)

Elenco: Amber Marshall e Michelle Morgan

4. My Little Pony – A Amizade é Mágica

My Little Pony – A Amizade é Mágica (Imagem: Divulgação / Netflix)

Animação infantil, My Little Pony – A Amizade é Mágica é derivada de uma linha de brinquedos dos anos 80 que deu origem a diversos produtos. O trama acompanha Twilight Sparkle e outras pôneis de Ponyville, que teem a missão de ensinar o valor da amizade.

Criação: Lauren Faust e Hasbro Studios

Ano: 2010

Episódios: 208 (8 temporadas)

Elenco: Tara Strong (voz)

5. Zoe e Raven

Produção britânica, Zoe e Raven não podia ficar de fora de uma lista sobre séries de cavalos na Netflix. A história tem como protagonista uma adolescente que vai passar as férias em Inglaterra, na casa do avô, e acaba afeiçoando-se a um cavalo, que se torna seu companheiro em competições.

Criação: Vicki Lutas e Anna McCleery

Ano: 2017

Episódios: 30 (3 temporadas)

Elenco: Jaylen Barron

6. Spirit: Cavalgando Livre

Animação infantil, Spirit: Cavalgando Livre é uma série derivada do filme Spirit: O Corcel Indomável, da DreamWorks. A sua história – deu origem a vários spin-offs – mostra as aventuras vividas por uma jovem e o seu inseparável cavalo, ao lado das suas duas melhores amigas.

Criação: Aury Wallington

Ano: 2017

Episódios: 52 (8 temporadas)

Elenco: Amber Frank (voz)