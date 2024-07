Paris 2024: Cavalos de CCE entram em destaque em Versalhes

Os melhores cavalos e cavaleiros de CCE do mundo serão os primeiros a iniciar as competições de equitação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em Versalhes (FRA), sábado de manhã com a prova de ensino.

Um total de 81 cavalos, incluindo o SF Carat de Bremoy do cavaleiro português Manuel Grave, (na foto) passaram diante da Presidente do Júri de Campo, Christina Klingspor (SUE), e dos Membros do Júri de Campo, Xavier Le Sauce (FRA) e Robert Stevenson (EUA), na primeira inspeção veterinária dos cavalos esta manhã de sexta-feira, que começou com uma leve chuva.

Um total de quatro cavalos serão reinspeccionados antes de serem considerados aptos para competir. Eles foram: Cash in Hand (Noor Slaoui – MAR), Toubleu de Rueire (Melody Johner – SUI), Golden Midnight (Malin Asai – SUE) e Banzai du Loir (Yasmin Ingham – GBR).

Um cavalo adicional, DSP Fighting Line (Lea Siegl – AUT), foi reinspeccionado e chumbou no exame veterinário.

Todas os conjuntos realizarão as provas de ensino amanhã e haverá uma pausa após o 30º conjunto a entrar em pista – Elisabeth Halliday, dos EUA, e Nutcracker, às 12h54. A ação será retomada às 14h15 com Jan Kaminski, da Polónia, e Jard, e será concluída quando Lara de Liedekerke-Meier, da Bélgica, e Origi a terminarem a sua reprise por volta das 18h22. Manuel Grave (Carat de Bremoy) 44º da ordem de entrada, fará a reprise às 15h48.

O teste de ensino será o teste de 5* dos Jogos Olímpicos de 2024 (curto).

A Grã-Bretanha campeã em título por equipas e a alemã Krajewski – que em Tóquio se tornou na primeira amazona a ganhar o ouro individual no CCE com a grande égua, Amande De B’neville – também almeja conquistar o duplo ouro consecutivo.

