Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (13 / 19 Maio)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

CSI1* Longines Global Champions Tour 113 – CSI MADRID

CDN2* LIGA NACIONAL DE DRESSAGE RFHE – Rios EQ 2024

CDN3* CPEDN3* – Taça ANCCE Equusduri 2024

Longines EEF Series – CSIO3*/CSI1*/CSIYH Peelbergen

Pilisjászfalu – CDI3*, CDI1*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25

Taça das Nações de Saltos da Juventude FEI™ 2024 – Busto Arsizio

Longines EEF Series – CSIO3* Stutteri Ask

Taça das Nações de CCE/Completo FEI™ 2024 da Grã Bretanha – Chatsworth

CDN4* CEAR – Centro Ecuestre de Alto Rendimiento 2024

GNP Grande Prémio Guadalajara CSI4* & CSI2* GCC 2024 – SEMANA 1

BK – CH BE Dressuur

Royal Ulster Agricultural Show – Balmoral CSI2*

Old Salem Farm Spring Horse Show Semana 2 – CSI4*

Budapest – CSI2*, CSI*, CSIYH1*, CSIU25-A

Mid-Atlantic Dressage Festival & Lexington CDI3*

CSI2* Deauville

CSI4* Bourg en Bresse

LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden

CVI3* Pacific Cup

LEILÕES:

Winterlingen Winners | Springen

Schockemöhle Leilão Online – Young Jumpers

Oldenburger Online-Fohlenauktion

Young Horse Test SWB Östergötland

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag München

Renntag Berlin-Hoppegarten