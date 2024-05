Programa: LXVI Semana Equestre Militar

Arranca nesta 6.ª feira, dia 10 de maio, nas instalações da Escola das Armas, em Mafra, a LXVI Semana Equestre Militar (SEM).

A SEM conta, como habitual, com um conjunto diversificado de provas, eventos e participantes e pretende continuar a “constituir um momento de saudável convívio castrense entre as várias gerações de militares que, de uma forma ou de outra, se consideram ligados à Equitação Militar”.

Data e local

Datas: De 10 a 19 de maio

Local: Mafra, Escola das Armas

Programa

1.º Dia – 10 de maio (6.ª feira)

14h30: Obstáculos – 1,00m

15h45: Obstáculos – 1,10m

2.º Dia – 11 de maio (sábado)

09h00: Obstáculos – 0,50 m

10h00: Obstáculos – CM/IPE

11h00: Obstáculos – 0,80 m

12h00: Obstáculos – AM/EA

14h00: Apresentação de cumprimentos no Campo dos Plátanos

15h00: Obstáculos – 1,10 m

16h00: Obstáculos – 1,20 m

3.º Dia – 12 de maio (domingo)

09h00: Obstáculos – 0,50 m

10h00: Obstáculos – CM/IPE

10h30: Obstáculos – 0,80 m

11h30: Obstáculos – AM/EA

14h30: Obstáculos – Derby 1,00/1,10 m

16h00: Obstáculos – 1,20 m

This is box title

09h00: Ensino – P1

09h00: Ensino – E1

14h30: Ensino – M1

14h30: Ensino – A1

5.º Dia – 14 de maio (3.ª feira)

09h00: Ensino – P2

09h00: Ensino – E2

14h30: Ensino – M2

14h30: Ensino – A2

6.º e 7.º Dia – 15 e 16 de maio (4.ª e 5.ª feira)

Ações de formação no âmbito da certificação de competências com interesse para a equitação militar em coordenação com a Federação Equestre Portuguesa e o Instituto Português do Desporto e Juventude.

8.º Dia – 17 de maio (6.ª feira)

09h00: Obstáculos – Campeonato Equestre Militar – Prova de Ensino

10h00: Obstáculos – 0,50 m

11h00: Obstáculos – 0,80 m

14h30: Obstáculos – 1,00 m

15h45: Obstáculos – 1,10 m

16h30: Obstáculos – 1,20 m

9.º Dia – 18 de maio (sábado)

09h00: CNC Inic – Prova de Ensino

09h00: CNC Prelim – Prova de Ensino

09h00: CNC 1*- Prova de Ensino

10h30: CNC Inic – Prova de Obstáculos

10h30: CNC Prelim – Prova de Obstáculos

10h30: CNC 1* Prova de Obstáculos

14h00: CNC Inic – Prova de Cross

14h00: CNC Prelim – Prova de Cross

14h00: CNC 1* Prova de Cross

14h00: Campeonato Equestre Militar – Prova de Cross

10.º Dia – 19 de maio (domingo)

08h30: Obstáculos – 0,50 m

09h30: Obstáculos – 0,80 m

10h30: Obstáculos – 1,00 m

11h30: Obstáculos – Mini Grande Prémio 1,25 m

12h15: Campeonato Equestre Militar – Prova de Obstáculos

15h00: Espetáculo Equestre

Cerimónia de Homenagem aos Militares da 1.ª Equipa Olímpica Medalhada

Cerimónia de Homenagem ao Cor Cav Carlos Campos

16h30: Encerramento da LXVI Semana Equestre Militar

No final será realizada a cerimónia da Entrega dos seguintes Prémios Especiais:

Prémio “Direção de Saúde” 2024 – Cavalo com melhor condição física

Prémio “Cor Inf Fernando Soares Carracha” 2024 – Melhor cavalo novo

Prémio “Melhor Tratador” 2024

Prémio “Escola das Armas” 2024 – Melhor cavalo da Coudelaria Militar na SEM 2024

Prémio “Conde de Avranches” – Relativo à LXV SEM 2023

Prémio Prova XXII

Prémio Prova XXIII

Seguindo-se o desfi­le de Concorrentes.