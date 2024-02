Golegã recebe ExpoÉgua entre 16 e 19 de Maio 2024

O Município da Golegã lança o cartaz da ExpoÉgua 2024, evento que irá decorrer entre os dias 16 e 19 de maio, no Largo do Arneiro.

Este é o momento em que a Golegã, Capital do Cavalo, enaltece a égua e as suas crias, levando a concurso as melhores exemplares de todos os Criadores presentes neste certame.

Do mesmo modo, a tradicional Romaria a São Martinho, organizada pela Confraria dos Romeiros, em estreita articulação com a Câmara Municipal da Golegã e a Feira Nacional do Cavalo, será um dos pontos altos da programação, que conta com os seus participantes a trajarem tipicamente, envergando a sua meia-capa.

Inserida no II Festival da Biosfera, a ExpoÉgua terá ainda muitos outros motivos para que a visitem, tal como o III Encontro de Vinhos, II Mostra do Peixe do Rio e a primeira edição do Salão do Azeite, querendo mostrar o que de melhor se produz no nosso território e na região.

Estão reunidos todos os ingredientes para que os amantes e apreciadores do mundo equestre usufruam dos bons momentos de convívio, gastronómicos e de animação, que sem dúvida não faltarão.