CDI4* Hamburgo: Rita Ralão Duarte vence Grande Prémio e Grande Prémio Especial (VÍDEOS)

Nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, a cavaleira portuguesa Rita Ralão Duarte (nº 130 no Ranking Mundial) brilhou no CDI4* de Hamburgo (Alemanha) neste último fim de semana, tendo conquistado além do Grande Prémio, também o Grande Prémio Especial.

Rita, que tem competido internacionalmente com o garanhão Lusitano Irão, de 11 anos, desde abril do ano passado, alcançou a média final de 71,000% no Grande Prémio e uma pontuação ainda mais elevada de 71,298% no Grande Prémio Especial – os seus melhores resultados até ao momento. Quatro dos cinco juízes, incluindo Hans Voser (Suíça), Knut Danzberg (Alemanha), Elke Ebert (Alemanha) e Thomas Lang (Áustria), colocaram a dupla em primeiro lugar.

António do Vale com Fine Fellow garantiu o terceiro lugar do pódio no Grande Prémio conseguindo 69,391%.