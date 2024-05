Dinamarca vence Taça das Nações em Compiègne

A Dinamarca conquistou uma vitória impressionante neste sábado no evento CDIO5* Nations Cup, antecedendo os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 (FRA).

Os campeões do mundo em título e vencedores da Taça das Nações FEI no Internationaux de Dressage de Compiègne em 2023, os dinamarqueses começaram como favoritos, mantendo a sua posição e mais uma vez vencendo a única etapa francesa da Taça das Nações FEI tendo superando um campo competitivo de nove equipas.

Acumulando 225.500 pontos, a forte equipa composta por Nanna Skodborg Merrald (nº 4 mundial), Carina Cassøe Kruth (nº 12) e Daniel Bachmann Andersen (nº 14) terminou à frente da Suécia (218.239pts) e da equipa francesa (215.261pts). Na competição individual, Frederic Wandres, da Alemanha (nº 7), levou a honra neste Grande Prémio de la Ville de Compiègne.

A equipa portuguesa, composta por Maria Caetano (Hit Plus), João Pedro Moreira (Drossa Escobello) e Maria Caetano (Hit Plus), encerrou em 9º lugar, acumulando 199.913 pontos.

No Grande Prémio Especial do CDIO5*, o dinamarquês Daniel Bachmann Andersen conquistou a vitória com Vayron (75,915%). Maria Caetano e Hit Plus garantiram o décimo lugar, alcançando uma média final de 70,021%.

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI