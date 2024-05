Holanda domina Taça das Nações EEF, Portugal em 5º lugar

Os holandeses repetem a façanha! Após a sua vitória em 2023, conquistaram novamente o primeiro lugar hoje! Os percursos impecáveis de Kevin Jochem e Willem Greve foram cruciais para a equipa, que terminou com apenas 2 penalidades!

A performance impecável da Holanda garantiu-lhes o título na Taça das Nações Longines EEF em Mannheim, com a anfitriã Alemanha em segundo lugar e a França em terceiro, numa tarde emocionante de desporto.

A equipa holandesa, composta por Willem Greve e Minute Man, Kevin Jochems e Flying Jackie, Lara Kersten (Chuck Marlenshof Z) e Michael Greeve e Foxpit Grim, conquistou o primeiro lugar com dois percursos limpos, garantindo o seu lugar no topo do pódio na Série Longines EEF Mannheim.

Portugal, representado por Rodrigo Sampaio Peixoto (Orion As), Mafalda Costa Marques (Iniesta P.), Nuno Tiago Gomes (Chjaccora’s Stakko PS) e Rodrigo Giesteira Almeida (Karonia L), alcançou um respeitável quinto lugar entre onze equipas. A melhor prestação nacional foi de Rodrigo Giesteira Almeida, que terminou a prova com um duplo percurso sem faltas.

