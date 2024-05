Les Internationaux de Dressage: 5 Portugueses inscritos em Compiègne

A lista de inscrições para o Internacional de Dressage de Compiègne 2024 é, sem dúvida, promissora. Com vários cavaleiros classificados no top 20 do mundo, este evento equestre promete uma competição intensa. A segunda das três etapas do circuito FEI Nations Cup, a etapa de Compiègne, é também uma excelente oportunidade para apreciar alguns dos conjuntos destinados a brilhar este verão nos jardins do Château de Versailles. No CDIO5*, os diversos participantes terão também a oportunidade de impressionar um júri presidido pelo francês Raphaël Saleh, que também marcará presença neste verão no maior encontro do ano.

Portugal será repesentado na Taça das Nações (CDIO5*) por Maria Caetano (Hit Plus), João Pedro Moreira (Drosa Escobello) e Carlos Pinto (Joolz de La Gesse).

No CDI3* participa Maria Caetano com Fénix de Tineo e os jovens Briana Vintilla (Dolcetto e Inana B) e António Soares (Epico das Figueiras) estão inscritos no CDIY e CDIJ respectivamente.

A competição terá início esta sexta-feira, e está previsto que o Grande Prémio do CDIO5* ocorra no sábado (4/05), seguindo-se o Grande Prémio Especial no domingo (5), e por fim o Grande Prémio Freestyle.

Pode acompanhar todas as provas ao vivo através do canal hipico ClipMyHorse.TV.

Resultados AQUI