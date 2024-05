Ranking Mundial de Dressage FEI – Cavalos: PSH e Lusitano entre os Top 100

Há dois anos, a FEI alterou o formato do ranking mundial de Dressage, separando as tabelas de classificação em rankings distintos para cavalo e cavaleiro.

No ranking atual, o garanhão “Hit Plus” (Bretton Woods x Platina Plus), do criador Dressage Plus, é o Cavalo Português de Desporto (PSH) o mais bem posicionado, ocupando o 51º lugar com 1374 pontos.

Nos Lusitanos, “Gladiador do Liz” (Peralta Pinha x Alteza do Liz por Gladiador) criado pela Coudelaria Flor do Liz, ocupa a 42ª posição (1397 pontos), enquanto “Imperador dos Cedros” (Rubi x Cortiça x Hostil), criado pela Coudelaria dos Cedros, está na 64ª posição com 1335 pontos. “Euclides MOR” (Riopele x Onda por Gingão), do criador Manuel Calheiros Braga, ocupa a 72ª posição com 1316 pontos. Por fim, “Horizonte” (Rico x Lepida por Ícaro), da Coudelaria António Barreira Lda, está na 75ª posição com 1309 pontos.

No topo do Ranking Mundial de Dressage FEI, a égua “TSF Dalera BB” mantém a liderança com 2190 pontos. “Imhotep,” o cavalo castrado de Charlotte Dujardin, subiu 36 posições, agora ocupando o segundo lugar com 1988 pontos, seguido por “DSP Quantaz” em terceiro com 1904 pontos. Fechando o top 5 estão “Everdale,” em quarto lugar com 1902 pontos, e “Emilio 107,” em quinto com 1896 pontos.

