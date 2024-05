2ª Vitória consecutiva de João Pedro Gomes no Grande Prémio de Ponte de Lima

A Expolima acolheu centenas de pessoas no último fim de semana, para assistir ao 14º Concurso de Saltos Internacional que reuniu centenas de cavaleiros representando a Suécia, Espanha, França, Luxemburgo, Holanda e Portugal.

O 14º Concurso de Saltos Internacional (CSI) cativou o público com a realização do Grande Prémio Município de Ponte de Lima, com a vitória consecutiva do cavaleiro português João Pedro Gomes, desta vez montando o cavalo Lissabon. De recordar que João Pedro Gomes com Dsh Cluen Castle ganhou esta prova rainha em 2023.

O Grande Prémio, desenhado pela chefe de pista Lucia Cabrita, a prova rainha do CSI1*, ofereceu um prize money de €6.000.

Participaram nesta prova com obstáculos a 1,40m, quarenta e cinco conjuntos mas apenas três com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. Venceu João Pedro Gomes com Lissabon ao registar o melhor tempo (38,60s) que o segundo classificado Hugo Carvalho com Kilate N (39,39s) no desempate. Carlota Tomas Pires foi terceira classificada com Beluga St. Hermelle após penalizar oito pontos no desempate. A cavaleira suíça Valentine Petit-Jean ficou às portas do pódio com Patchouli de Muze Z tendo penalizado 2 pontos no percurso inicial.

O recinto da Expolima esteve repleto de espectadores durante os três dias do concurso.

Resultados completos AQUI