XXXV Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2024

O Festival Internacional do Cavalo Lusitano, realiza-se anualmente, no mês de Junho, em Cascais e conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.

Nos próximos dias 28 a 30 de junho, o Hipódromo Manuel Possolo acolhe este evento que é o mais importante da Raça a nível mundial.

No decorrer de três dias tem lugar o Campeonato do Mundo de Modelo e Andamentos, e diversas provas de funcionalidade, Dressage, Equitação à Portuguesa e uma Prova Internacional de Equitação de Trabalho, qualificativa para o Campeonato da Europa que se realiza em Setembro, na Republica Checa.

No dia 29 de junho tem lugar um Espetáculo Equestre que conta com várias apresentações.

Os prazos para a inscrição de animais nas provas terminam no dia 7 de junho e devem ser feitas para o e-mail da APSL: apsl@cavalo-lusitano.com

A Entrada é livre e o evento é transmitido por livestream.

Circular informativa sobre o evento

Programa

Regulamento

Ficha de Inscrição Modelo e Andamentos

Ficha de Inscrição Funcionalidade