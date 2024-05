«Perdigão Plus» eleito Campeão Macho e Campeão de Campeões

O Concurso de Modelo e Andamentos, inserido no programa do XI Oeste Lusitano e organizado pela Associação de Criadores de Puro Sangue Lusitano do Oeste, teve lugar neste sábado (05/05) no Picadeiro Central. O evento contou com a participação de 22 exemplares, divididos igualmente entre machos e fêmeas, sendo as suas performances avaliadas pelo juiz Dr. Alexandre Mourato, representante da APSL.

Após as eliminatórias, foram premiados com a Medalha de Prata, o melhor macho e fêmea do Concurso de Modelo e Andamentos do Oeste Lusitano.

«Perdigão Plus», de 5 anos (Fundador x Eterna por Xilef) do criador Dressage Plus e propriedade do Dr. João Miguel Vieira, montado por João Faustino, foi eleito Campeão Macho e Campeão dos Campeões tendo recebido a Medalha de Prata.

«Saloia das Hortas», uma poldra de 2 anos (Jasmim Plus x Delícia do MT por Querer) do criador e proprietário Tiago Ruivo Fragata, apresentada por João Nunes, foi eleita Campeã Fêmea, Medalha de Prata.

João Nunes foi eleito o melhor apresentador.

O festival teve lugar no Parque D. Carlos I, ocupando 10 espaços distintos. Uma das principais novidades desta edição foi a implementação de uma zona agropecuária adjacente aos Pavilhões do Parque. Este espaço ainda abrigou uma quinta pedagógica, oferecendo uma experiência enriquecedora para os visitantes.

Concurso de Modelo e Andamentos

Resultados – 05.05.2024

Classe I – Poldros 1 ano

1º Tahiti da Fialha – Apresentador João Nunes

2º Titã FG – Apresentador Ruben Marques

3º Top Gun SR – Apresentador Hugo Miguel Santos

Classe II – Poldros 2 anos

1º Soberano – Apresentador João Feitor

2º Suíço da Fialha – Apresentador João Nunes

Classe III – Poldros de 3 anos

1º Reico SR – Apresentador Hugo Miguel Santos

Classe IV – 4 anos ou mais

1º Perdigão Plus – Medalha de Prata – Apresentador João Nunes

2º Quebec – Apresentador Francisco Calhandra

3º Princípe – Apresentador Francisco Calhandra

Poldras

Classe I – Poldras de 1 ano

1º Tiara SR – Apresentador Hugo Miguel Santos

Classe II – Poldras de 2 anos

1º Saloia das Hortas – Apresentador João Nunes – Medalha de Prata

Classe III – Poldras de 3 anos

1º Rainha – Apresentador Pedro Couto

2º Ronia SR – Apresentador Bruno Relvas

Classe IV – Éguas Afilhadas

1º Geixa HP – Apresentador Carlos Silva

2º Hexótica da Fialha – Apresentador Válter Mendes

3º Olímpica – Apresentador Pedro Couto

Classe V – 4 ou mais anos

1º Ofélia – Apresentador Carolina Pires

2º Quadriga – Apresentador Pedro Couto