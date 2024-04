Programa: XI Oeste Lusitano 2024

O Festival Oeste Lusitano, agendado de 3 a 5 de maio no Parque D. Carlos I, já tem o seu programa definido e começa animado às 10h00 de sexta-feira, com a inauguração da Zona Agropecuária/Quinta Pedagógica, seguida por atividades aquáticas e a prova de ensino da Equitação de Trabalho (Taça Rainha D. Leonor) às 17h00. A noite inaugural promete ser marcante com o espetáculo principal, “Cabriolas Animação Noturna”.

Mantendo a tradição, o festival destaca o cavalo Puro Sangue Lusitano, mas também se torna uma vitrine para tudo o que as Caldas da Rainha têm para oferecer, espalhando-se por todo o parque. No sábado, o picadeiro principal será palco do Concurso de Modelo e Andamentos às 10h00.

Já no picadeiro do “parque das bicicletas”, serão concentradas as atividades mais direcionadas aos aficionados.

O domingo trará de volta o tradicional desfile equestre pela cidade, encerrando o evento com uma merecida homenagem ao ganadeiro e cavaleiro tauromáquico, Victorino Froes.

Programa AQUI