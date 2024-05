Feira Regional de Maio está quase aí!

De 23 a 26 de maio acontece mais uma edição da Feira de Maio. A diversão promete tomar conta da vila da Moita.

Tasquinhas, animação de rua, concertos, largadas, corrida de touros, novilhada, convívio e muito mais… Isto é apenas um pouco do que poderá viver na edição deste ano da Feira Regional de Maio.

Os concertos prometem ser para todos os gostos com os De Moda em Moda a abrirem a Feira, enquanto o encerramento, no dia 26, estará a cargo de Toy. Pelo meio haverá fado em palco, no dia 24 e um concerto de Golden Gypsies, no dia 25.

Os aficionados de tauromaquia terão eventos direcionados para si, como largadas de toiros, vacadas e uma corrida de toiros, entre muitas outras iniciativas. No dia 25, haverá corrida na Praça de Toiros Daniel do Nacimento, com um cartel composto por Leonardo Hernández, Luís Rouxinol JR e Tristão Ribeiro Telles Queiroz. A corrida contará, ainda, com os forcados do Aposento da Moita e Tertúlia T. Terceirense. O que também está de volta é a novilhada de apoio aos novos valores, na sexta-feira pelas 22:00 horas.

Para os que se deslocam a esta feira apenas pelo convívio, haverá muitas tasquinhas e o habitual almoço da feira no domingo dia 26.

Tudo boas razões para não faltar a mais uma edição da Feira Regional de Maio, na Moita.