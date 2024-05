LGCT Madrid: Christian Kukuk vence o Grande Prémio (VÍDEO)

O cavaleiro alemão Christian Kukuk, montando “Checker 47”, conquistou neste domingo, o Grande Prémio Longines Global Champions Tour de Madrid.

A prova mais importante do evento, que decorreu na última semana no Club de Campo Villa de Madrid, foi decidida num impressionante desempate, perante um público entusiasmado que lotou as instalações madrilenas.

Kukuk venceu com um percurso rapidíssimo sem faltas, em 45,85 segundos, superando o seu compatriota Marco Kutscher com Karajan, que até então liderava a classificação provisória, sendo o primeiro a terminar o desempate sem faltas em 53,99 segundos. A prova contou com a participação de 39 conjuntos, dos quais oito completaram o percurso inicial, desenhado por Santiago Varela Ullastres, sem faltas.

Maikel van der Vleuten ficou com o segundo lugar montando “Beauville Z NOP”, e o terceiro lugar foi para o belga Gilles Thomas com “Ermitage Kalone”. O vencedor, Christian Kukuk, recebeu o troféu do Grande Prémio Longines Global Champions Tour Madrid 2024 das mãos da infanta Elena.

