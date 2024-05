Marcelo condecora Reprise da Escola de Mafra com Ordem do Infante D. Henrique

O Presidente da República condecorou este domingo a Reprise da Escola de Mafra como membro honorário da Ordem do Infante D. Henrique, enaltecendo a sua dedicação à equitação militar e ao prestígio das Forças Armadas.

“Hoje (domingo) que aqui estamos na casa da Reprise da Escola de Mafra como não evocar os 75 anos – um pouco mais, 76 anos, mas a partir da primeira apresentação 75 anos – dedicados também à arte equestre, à equitação militar, ao prestígio das Forças Armadas e de Portugal. (…). A vós, condecoro-vos hoje entregando-vos as insígnias da Ordem do Infante D. Henrique como sinal da homenagem e da gratidão de todos os portugueses”, anunciou Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no encerramento da 66.ª edição da Semana Equestre Militar, na Escola das Armas, em Mafra, distrito de Lisboa, ladeado do Chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão.

O Presidente da República adiantou ainda que a 12 de setembro, a propósito das comemorações dos 45 anos da Escola Portuguesa de Arte Equestre, vai condecorar pela primeira vez em nome do Estado português esta instituição, “herdeira de um passado secular vindo do século dezoito e começo do século dezanove”, a quem prestou “homenagem e gratidão”.

“É merecido, é justo, é uma honra para Portugal”, defendeu.

Momentos antes, na cerimónia de encerramento, foi homenageado o coronel de cavalaria Carlos Campos, cavaleiro olímpico, bem como os cavaleiros militares da primeira equipa olímpica portuguesa medalhada em Paris, em 1924.

“Todos os cavaleiros que aqui estão, de várias e numerosas e significativas gerações, para todos eles vai naturalmente a nossa memória, por esse passado que enobrece o Exército português e Portugal”, destacou.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem prestou serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.

Fonte: Observador