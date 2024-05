Ouro para a égua «Sinjela da Courela» campeã da ExpoÉgua 2024

Entre os dias 17 e 19 de maio, a vila da Golegã acolheu a XXIV ExpoÉgua, um evento que reuniu uma série de concursos e exposições importantes ligadas às éguas, sem que no entanto a parte masculina fosse descurada. O bom tempo contribuiu para o sucesso do evento, atraindo centenas de pessoas que compareceram para assistir à tradicional romaria a cavalo pelos caminhos do concelho, ao concurso de Modelo e Andamentos, às provas de Equitação de Trabalho, ao Concurso de Atrelagem Regional, exposições de fotografia, e à classificação das éguas participantes.

A poldra de dois anos «Sinjela da Courela» (Jasmim Plus x Feiticeira por C-Terrible Massa (FR)) do criador e proprietário Equi-Resort Courela da Vala apresentada por Fábio Ventura foi considerada pelo júri do concurso a Égua de Ouro e Campeã da Expo-Égua 2024, a XXIV edição do certame que terminou neste domingo, na Golegã.

Nas raças tuteladas pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas, o Troféu de Ouro foi atribuído a «Irina F» uma égua afilhada da raça Português Desporto, do criador Casa Agrícola Víctor Frias e propriedade de Transfialense S.A. apresentada por Hugo Frias.

A poldra Luso-Árabe «Savana da Apariça» de dois anos, do criador e proprietário Jorge Rodrigo Bobone, apresentada por Gonçalo Estudante foi ainda contemplada com o Troféu de Ouro (ACRLA).

O concurso de Modelo e Andamentos teve ainda como vencedoras as éguas:

Lusitana

Poldros 1 Ano

1º Trovão de Paiares – Criador e Proprietário Helder Pires Carneiro – Ouro

2º Tuelo das Lezírias – Criador e Proprietário Companhia das Lezírias SA – Ouro

3º Tango JCL – Criador e Proprietário Coudelaria JCL – Prata

4º Tentilhão CHS – Criador e Proprietário Madalena Henriques da Silva – Prata

Poldras 1 Ano

1º Tuna das Lezírias – Criador e Proprietário Companhia das Lezírias SA – Ouro

2º Toca de Cabeção – Criador e Proprietário António Salgueiro Lopes Aleixo – Ouro

3º Tequilha da Torre – Criador Coudelaria Quinta da Torre – Proprietário Bruno Miguel Carvalho – Prata

4º Túlipa do Casarão – Criador e Proprietário Simão Silva Exploração Agr. Turística Lda. – Prata

Poldros 2 Anos

1º Sagitário do Solar – Criador e Proprietário Manuel Teixeira – Ouro

2º Saturno HF – Criador Herdade de S.Francisco Cátia Jesus – Proprietário Suely Pereira de Moraes – Prata

3º Sol da Madre d’Agua – Criador e Proprietário Madre d’Agua Lda. – Prata

4º Sonho – Criador Coudelaria Quinta do Concelho – Proprietário Hélder Gonçalves

Poldras 2 Anos

1º Sinjela da Courela – Criador e Proprietário Equi-Resort Courela do Vale – Ouro

2º Sorte – Criador e Proprietário Patrícia Preto Unipessoal Lda. – Ouro

3º Safira do Lima – Criador e Proprietário Coudelaria Rio Lima – Ouro

4º Servia Xisto Mano – Criador Xistomano-Rui Manuel dos Santos – Proprietário Miguel Soares Pinto – Prata

Poldros 3 Anos

1º Rubi da Berlenga – Criador e Proprietário Horseberlenga Lda. – Ouro

2º Recif QB – Criador Fine Horses Lda. – Proprietário Diogo Macedo – Ouro

3º Relincho do Pilar – Criador e Proprietário Coudelaria Henrique Abecassis

4º Rubi das Arcas – Criador Coudelaria Dr. Manuel Maia Correia – Proprietário Emília Celeste Maria Correia

Poldras 3 Anos

1º Rose das Lanternas – Criador e Proprietário Quinta das Lanternas – Ouro

2º Roleta das Cardas – Criador e Proprietário João Fernandes Antunes – Prata

3º Romã – Criador e Proprietário Patrícia Fernandes Preto

4- Rainha do Olival – Criador Augusto Norberto – Proprietário Quinta dos Prazeres

Éguas Afilhadas

1º Luz d’Atela – Criador Francisco Bessa de Carvalho – Proprietário Lusitanos d’Atela – Ouro

2º Fantasia – Criador Jaime Malta Vacas – Proprietário Dionísio Pinto de Magalhães

3º Geixa HP – Criador Herdade do Pinheiro – Proprietário Carlos Silva

Éguas Montadas

1º Quina da Amoreira – Criador e Proprietário António da Veiga Teixeira – Prata

2º Queque do Lagar – Criador e Proprietário Manuel Teixeira – Prata~

3º Madragoa – Criador Prol Gombeer Solvay – Proprietário Maria Inês Câncio

4º Poderosa – Criador e Proprietário Madre d’Água Lda.

OUTRAS RAÇAS

Luso Warmblood – Poldros de 1 Ano

1º Tanqueray – Criador e Proprietário Eva Weissenfels – Prata

Puro Sangue Árabe – Poldros de 2 Anos

1º Safado – Criador e Proprietário – Estado Português Coudelaria Nacional – Ouro

2- Spyro da Apariça – Criador e Proprietário Jorge Bobone – Ouro

3º St. George da Cruz – Criador Hélder José Henriques Fernandes – Proprietário José Nuno de Matos Alves

Anglo-Árabe – Poldros de 2 Anos

1º Shamarock Du TM – Criador e Proprietário João Torres Mira – Prata

Português Desporto – Poldros de 2 Anos

1º Sidney F – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense SA – Ouro

2º S-Jack Daniels 301 – Criador e Proprietário Dionísio José Pinto de Magalhães – Ouro

3º Sinatra F – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense SA – Ouro

4º Serro do Ouro BV – Criador e Proprietário Coudelaria Bela Vista

Luso Warmblood – Poldros 2 Anos

1º Saviola Plus – Criador e Proprietário D Plus – Ouro

Português Desporto – Poldros 3 Anos

1º Rupercut 301 – Criador e Proprietário Dionísio José Pinto de Magalhães – Ouro

Luso Warmblood – Poldros 3 Anos

1º Rei Dress Top – Criador e Proprietário Dressage Top Lda – Ouro

2º Ramiro Plus – Criador e Proprietário Dressage Top Lda – Ouro

3º Rotilas da Fialha – Criador Quinta da Fialha – Proprietário Válter Mendes – Prata

Português Desporto – Poldras 1 Ano

1º True Pretty – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense SA – Prata

Puro Sangue Árabe – Poldras 2 anos

1º Seta da Apariça – Criador e Proprietário Criador e Proprietário Jorge Bobone – Ouro

Luso-Árabe – Poldras 2 Anos

1º Savana da Apariça – Criador e Proprietário Jorge Bobone – Ouro

Português Desporto – Poldras 2 Anos

1º Speddle Sandy D – Criador e Proprietário Jorge Bobone – Prata

2º Sofia F – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense SA – Prata

Luso Warmblood – Poldras 2 Anos

1º Samanta Plus – Criador e Proprietário Dressage Plus Lda – Ouro

2º Special One – Criador e Proprietário Soc.Agro-Florestal da Pita Mariça de Baixo – Ouro

3º Secret Romance Pilar – Criador e Proprietário Coudelaria Henrique Abecasis – Prata

Português de Desporto – Poldras 3 Anos

1º River Star – S – Criador Agro Varandas – Proprietário Sabino Gonçalves – Ouro

2º Rolensky – Criador e Proprietário José Maria Rasquilha – Prata

Luso Warmblood – Poldras 3 Anos

1º Raiz Dress Top – Criador e Proprietário Dressage Top – Prata

Pónei da Terceira – Éguas Alfeiras

1º Joia – Criador e Proprietário Universidade dos Açores – Ouro

2º Kuka – Criador e Proprietário Universidade dos Açores – Ouro

3- Farpa – Criador e Proprietário Universidade dos Açores – Prata

Pónei da Terceira – Éguas Afilhadas

1º Biscia – Criador Universidade dos Açores – Proprietário Luisa Canelas – Ouro

Puro Sangue Árabe – Éguas Afilhadas

1º Mágica da Apariça – Criador e Proprietário Jorge Bobone – Prata

2º Évora – Criador e Proprietário Saul Marco d’Almeida – Prata

Português Desporto – Éguas Afilhadas

1º Irina F – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense SA – Ouro

Pónei da Terceira – Éguas montadas de 4 anos ou Mais

1º Graciosa – Criador e Proprietário Universidade dos Açores – Prata

2º Primavera – Criador e Proprietário Universidade dos Açores

Puro Sangue Árabe – Éguas montadas de 4 Anos ou Mais

1º Nadia – Criador e Proprietário Vitor Maneul Cardoso Oliveira – Prata

Luso Árabe – Éguas montadas de 4 Anos ou Mais

1º Princesa – Criador e Proprietário Tiago Fragata – Ouro

Cruzado Português – Éguas montadas de 4 Anos ou Mais

1º Laureada do Pilar – Criador Coudelaria Henrique Abecasis – Proprietário Afonso Rodrigues – Ouro

2º Jeropiga da Carvalha – Criador Dr. António Diogo de Paiva – Proprietário Manuel Tavares Veiga – Prata

Português Desporto – Éguas montadas de 4 Anos ou Mais

1º Que Simétrica OC – Criador Coudelaria Ortigão Costa – Propriedade Soc. Agro-Pecuária Vale Adega SA – Ouro

2º Medusa OC – Criador Coudelaria Ortigão Costa – Propriedade Soc. Agro-Pecuária Vale Adega SA – Ouro

3º Que-Guapa – Criador e Proprietário José Maria Rasquilha – Prata

Resultados – Lusitanos AQUI

Resultados – Outras Raças AQUI