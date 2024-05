Madalena Abecassis recebe Prémio Femina 2024

Madalena Sacadura Botte Abecassis é a merecida laureada do Prémio Femina 2024, reconhecimento que enaltece a sua trajetória como juíza internacional e a sua conquista em competições de atrelagem ao redor do mundo, sendo ela uma das fundadoras da Associação Portuguesa de Atrelagem.

O Prémio Femina, sob a tutela da Matriz Portuguesa – Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, destaca mulheres portuguesas, lusófonas e de outras nacionalidades que honram Portugal e a lusofonia com as suas realizações.

A cerimónia de entrega das insígnias do Prémio Femina 2024 será realizada em 21 de maio, às 20h00, no Grémio Literário, em Lisboa, momento de celebração e reconhecimento da notável contribuição de Madalena Abecassis.