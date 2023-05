Marhaba Ya Sanafi: Uma vitória que transcende todas as Fronteiras (VÍDEO)

Montado por Mickaël Barzalona, um dos melhores jóqueis franceses, o poldro Marhaba Ya Sanafi (IRE), treinado em Chantilly pelo profissional alemão, Andreas Schutz venceu no domingo (14) a Poule d’Essai des Poulains em Paris-Longchamp.

Adreas Schutz, após vencer as corridas mais importantes no seu país de origem, seguiu uma carreira em Hong Kong durante dez anos, onde obteve um rico histórico de vitórias. Schutz escolheu estabelecer-se em Chantilly (Oise), o maior centro de treino de cavalos de corrida em França, em 2016. Desde então, com apenas quinze cavalos, ele tem sido muito bem-sucedido, mas a sua vitória na Emirates Poule d’Essai des Poulains ficará marcada na história como a sua primeira no Grupo 1 em França.

Por fim, Marhaba Ya Sanafi é propriedade de Jaber Abdullah, um empresário do Dubai.

Sobre a Poule d’Essai des Poulains

A Poule d’Essai des Poulains é uma importante corrida de cavalos em França, especificamente para poldros de três anos (geralmente machos), e uma das provas clássicas mais prestigiosas do calendário francês de corridas de cavalos.

A expressão “Poule d’Essai des Poulains” pode ser traduzida como “Prova de Avaliação de Poldros”. É uma corrida de Grupo 1, o mais alto nível de classificação para corridas de cavalos. A prova é disputada num percurso plano, geralmente cerca de 1.600 metros.

A Poule d’Essai des Poulains faz parte de uma série de provas clássicas para cavalos jovens em França, junto com a Poule d’Essai des Pouliches (para poldras) e o Prix du Jockey Club (também conhecido como o Derby Francês, para poldros de três anos). Essas corridas são consideradas como testes importantes para identificar os melhores cavalos da sua geração.

Vencer a Poule d’Essai des Poulains é uma conquista importante para qualquer jóquei, treinador e proprietário de cavalos, e a vitória de Marhaba Ya Sanafi é particularmente notável, pois marcou o primeiro triunfo no Grupo 1 em França para o treinador Andreas Schutz.

Resultados