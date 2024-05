LPTG avança com Campeonato Nacional do Garrano!

A LPTG – Liga Portuguesa de Trote e Galope avança em parceria com a ACERG – Associação de Criadores Equinos da Raça Garrana, avança com projeto pioneiro que visa promover esta Raça autóctone Portuguesa do Garrano na formação de jovens jockeys e drivers.

A 1º jornada deste campeonato foi incorporada na 4ª jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope 2024 que decorreu no passado dia 21 de abril no Hipódromo Municipal de Ponte da Barca.

O vencedor da prova do Garrano foi Julieta (POR) da quadra Quinta da Torre montada pela jovem Lara Faria.

No Galope reservado a cavalos PSI, destaque para o Jóquei José Lima que venceu duas das quatro mangas desta categoria, com Birdie (IRE) da Quadra Supermercados Cardoso na prova de 2200 metros e com Fuoco Greco (SPA) da quadra Diamond Sky na 1ª parte do handicap condicionado de 1600 metros.

Paulino Oliveira com De Fiesta (IRE) da Quadra Novais e Fernandes venceu a 2ª parte do handicap de 1600 metros e Filipe Vaz com Gamino (FR) da quadra Qtª Santa Justa Maia venceu a série aberta de 1600 metros.

No trote atrelado tivemos duas estreias no campeonato e duas vitórias. Nelson Santos estreia-se como driver ao conduzir Davy de Taziere (FR) da Jardins Acúrcio à vitoria sobre os 2300 metros.

André Reis estreia também nesta modalidade e leva Etoile Marjacq (FR) da quadra André Reis à vitória sobre os 1900 metros.

Sobre os 2100 metros Sergio Oliveira com Defi de Morge (TF) foi o vencedor para a quadra Pec Nature.

Na sempre entusiasta prova de póneis, o vencedor foi o jovem Ricardo Santos com ALB-Triana da quadra Viscaña.

A próxima jornada é já no próximo dia 12 de Maio no Município de Santo Tirso.

