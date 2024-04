Magali Hoetzel e «Minuto DR» vencem em Espanha

A cavaleira francesa Magali Hoetzel e o cavalo Lusitano «Minuto DR» (Fado x Anuxa), da criação da Coudelaria Duarte Rico e propriedade de Michael Dalton venceram a prova Inter I Freestyle, com o promissor resultado de 73,292%, nesta que foi a estreia da sua KUR, produzida por Rita Vitorino.

No CDI 3* de Madrid, que se realizou de 25 a 28 de Abril no Club de Campo Villa de Madrid, em Espanha, na prova S. George, Magali Hoetzel e «Minuto DR» subiram ao pódio alcançando a 3ª posição, com o resultado de 68,706%, ficando apenas atrás dos cavaleiros Juan Matute Guimon e José Antonio Garcia Mena, 1º e 2º classificados, respectivamente.

Na prova Inter I, este conjunto classificou-se na 4ª posição com o resultado de 67,677%, estando guardado o momento mais alto para a prova Freestyle, onde viria a vencer ao som de “Queen”.

Magali Hoetzel e «Minuto DR» estrearam-se este ano a competir internacionalmente no CDI de Cascais, sendo este apenas o terceiro concurso internacional deste conjunto que é acompanhado pela experiente treinadora Coralie Bradley.

A cavaleira francesa, encontra-se a viver em Portugal há vários anos, desenvolvendo agora o seu trabalho nas suas próprias instalações na localidade de Pavia, Évora.

Resultados completos AQUI