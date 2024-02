«Hussard du Landret» triunfa no Prix de Paris (VÍDEO)

Sempre no grupo da frente numa corrida extremamente seletiva (4.150m), «Hussard du Landret» e o driver Yoann Lebourgeois fez a última volta na liderança, antes de ultrapassar o líder «Izoard Védaquais» destacando-se na reta final, assegurando a vitória no Prix de Paris no Hipódromo de Vincennes, Paris neste domingo.

A égua «Inmarosa» de 6 anos, muito discreta durante a maior parte da prova, terminou muito forte como é habitual e conquistou um excelente segundo lugar. «Hooker Berry», sempre bem posicionado no meio do pelotão no segundo grupo, foi terceiro classificado.

O favorito, Izaord Védaquais, que liderou a prova, imprimindo um ritmo forte, acabou cometendo um erro na última curva e terminou em 10º lugar.

