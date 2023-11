Golegã: Ponte de Lima apresenta cartaz da Feira do Cavalo 2024

O cartaz da XVI Feira do Cavalo de Ponte de Lima, a decorrer em 2024, foi apresentado publicamente na Feira Nacional do Cavalo da Golegã e Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a decorrer na Golegã até 12 de novembro.

Ponte de Lima marca presença neste evento equestre, integrando a Associação de Municípios Portugueses do Cavalo.

O cartaz tem como figura o cavalo «Odin Comando SN», montado pelo cavaleiro Mário Freire. «Odin Comando SN» sagrou-se campeão dos campeões na Feira do Cavalo de Ponte de Lima de 2023.

Da autoria da arquiteta Teresa Aroso, com fotografia de Carlos Hernâni, a imagem da Feira do cavalo de Ponte de Lima 2024 está patente até 12 de novembro, na Feira Nacional do cavalo da Golegã.

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um evento organizado pelo Município de Ponte de Lima e está agendado para os dias 4 a 7 de julho de 2024.