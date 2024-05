Os países anfitriões têm melhores chances de ganhar mais medalhas olímpicas?

À medida que nos aproximamos do evento desportivo definitivo – os Jogos Olímpicos – que terá lugar em Paris, em julho, todos podem fazer as suas próprias previsões subjetivas sobre o desempenho dos países, quais as equipas que ganharão mais medalhas de ouro ou quais as seleções que estarão em destaque e assim por diante.

Uma rápida verificação nas odds e nos mercados oferecidos pelas casas de apostas em todo o mundo confirmam que as chances de desempenho dos países nos próximos Jogos Olímpicos já foram compiladas pelos criadores de odds, praticamente de uma forma consistente. Mais do que isso, se analisar as odds, irá notar que o país anfitrião está sempre no topo do ranking das seleções que devem ganhar muitas medalhas olímpicas e, embora às vezes isso seja bastante justificado pela dinâmica, qualidade e desempenho geral da equipa, nem sempre isto é tão realista.

A aproximação da realização dos Jogos faz com que os apostadores perguntem se é uma boa ideia apostar no desempenho geral de uma seleção e, mais especificamente, no desempenho do país anfitrião. Os especialistas sugerem que existe uma vantagem para o país anfitrião quando se trata dos Jogos Olímpicos e é isso que justifica, em grande parte, o facto de assistirmos frequentemente aos países anfitriões ocuparem mais posições de topo do que seria de esperar ou antecipar se os Jogos deveriam ser realizados em qualquer outro lugar do mundo, exceto no país específico.

Apostar no desempenho de um país anfitrião já se tornou uma estratégia popular para muitos apostadores que empregam uma abordagem mais sofisticada nas apostas. Tendo em conta as estatísticas e os registos anteriores, estes apostadores geralmente consideram mais valioso apoiar o país anfitrião para ganhar uma grande parte do total de medalhas atribuídas até ao final dos Jogos Olímpicos. Portanto, se questiona sobre o facto de ser uma boa ideia apostar no país anfitrião, lembre-se que muitos apostadores profissionais estão a fazê-lo.

Vejamos como toda essa vantagem da nação anfitriã é construída.

O impacto mais evidente do contexto onde se realiza o evento e onde se realizam os jogos tem a ver com a familiaridade e a sensação de segurança que todos os atletas têm quando estão em casa. A maioria das equipas e atletas estão familiarizados com os locais onde os Jogos são realizados, o que os coloca um passo à frente dos adversários, porque é provável que conheçam os pontos fortes e fracos básicos e ajustem as suas estratégias em conformidade. Além disso, estar em locais e instalações desportivas familiares dá aos atletas uma segurança extra e reduz o stress do desconhecido.

A vantagem do país anfitrião nos Jogos Olímpicos também é uma questão psicológica, que é influenciada por uma série de fatores ligados ao contexto. Os atletas que estão em casa não sentem o cansaço, a pressão mental ou a psicologia frágil que atletas de todo o mundo sentem ao chegar a um país estrangeiro e possivelmente experimentar uma “hostilidade” camuflada, que embora possa ser completamente psicológica , é extremamente desgastante e desanimadora. As equipas dos países de origem têm todo um contexto positivo a seu favor, antes de começarem a competir e sentem-se confiantes, aliviadas e menos assoberbadas.

Claro, é também uma questão de apoio do público, que é profundamente mais explícito e mais intenso para as equipas do país anfitrião. Os atletas que jogam em casa têm o peso extra de fazer com que o seu país se destaque nos Jogos Olímpicos, mas podem desfrutar de um enorme apoio e incentivo da plateia. É bastante óbvio que a maioria dos visitantes e espectadores dos Jogos Olímpicos são pessoas que vivem no país e por isso é óbvio que irão mostrar o seu apoio ativo e torcer pelos atletas da seleção nacional.

Há outra coisa, que muitas pessoas não levam em conta, mas que parece ter um forte efeito no desempenho do país anfitrião. Estamos a falar do financiamento dos países aos atletas que são enviados para os Jogos, com os países anfitriões a duplicar ou mesmo a triplicar o seu investimento na formação de seleções nacionais, de forma a garantir que farão história como anfitriões dos Jogos.

Por estes fatores acima mencionados, e muitos mais para ser honesto, a vantagem do país anfitrião é considerada válida quando se trata dos Jogos Olímpicos. Então, se tem estado relutante quanto às equipas da casa e aos atletas com maiores chances de ganhar mais medalhas, basta pensar que eles estão numa posição muito mais vantajosa e privilegiada do que o resto dos participantes e isto desempenha um papel essencial no desempenho! E se está a pensar em apostar online no país anfitrião, vá em frente.