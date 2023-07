«Odin Comando SN (BR)» eleito Campeão dos Campeões em Ponte Lima

A 15.ª edição da Feira do Cavalo de Ponte Lima, que decorreu de 6 a 9 de Julho na Expolima, consagrou como Campeão dos Campeões e Campeão Macho, o poldro «Odin Comando SN» (Escorial x Hervilha Com (SN) por Baunila Com (SN)) da criadora Simone Nowak Passos e propriedade de Rogério Pinheiro Passos, sendo o título de Campeã Fêmea atribuído à medalha de ouro na Expo-Égua, «Nuance d’Atela» (Escorial x Guhapa d’Atela por Hostil) do criador Francisco Bessa de Carvalho e propriedade de Lusitanos d’Atela.

Francisco Bessa de Carvalho (Coudelaria Lusitanos d’Atela) foi eleito o “Melhor Criador 2023” pelo segundo ano consecutivo.

O Concurso de Modelo e Andamento distinguiu o Cavalo Lusitano em duas categorias Prova de Machos e Prova de Fêmeas. Confira os resultados,

Resultados Fêmeas

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Poldras 1 ano – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Poldras 2 anos – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Poldras 3 anos – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Éguas Afilhadas – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Éguas Montadas – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Éguas de 5 ou mais – Saiba +

Resultados Machos

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Poldros 1 ano – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Poldros 2 anos – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Poldros 3 anos – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Cavalos 4 anos – Saiba +

Resultados – Concurso Modelo e Andamentos – Cavalos 5 anos ou mais – Saiba +

Resultados – Campeões AQUI