Balanço do I Festival do Campino – Golegã

A Câmara Municipal da Golegã, na qualidade de organizadora do I Festival do Campino, considera que todos os objetivos definidos pela organização foram cumpridos, nomeadamente com a dignificação e exaltação do Campino, símbolo máximo do Ribatejo, mas também pela criação de condições para que a Azinhaga possa vir a ter no futuro e anualmente, um evento de dimensão regional que traga benefícios económicos para o comércio local e para a população da freguesia, através do desenvolvimento do turismo.

O evento, que decorreu entre os dias 26 e 28 de abril, contou com o apoio logístico e operacional da Associação Toiro à Corda, sem o qual teria sido impossível levar a bom porto este evento que nos propusemos a realizar em estreita colaboração. Queremos também agradecer à Junta de Freguesia da Azinhaga, pelo apoio e disponibilidade demonstrada na preparação e durante o evento, apoio esse fundamental para garantir o sucesso alcançado.

O I Festival do Campino contou com uma agenda recheada de atividades, onde o Campino foi o centro das atenções, demonstrando toda a bravura e raça ribatejana nas diversas entradas de touros, nas provas de condução de jogos de cabrestos e do boi da guia, na picaria à vara larga e nas provas de perícia. As atividades taurinas estiveram também em destaque, com as largadas de touros e com o touro à corda, tão tradicional na Azinhaga. A cerimónia religiosa da Bênção de Campinos e animais realizada pelo Exmo. Senhor Padre Pedro Marques foi distintiva, bem como a Homenagem a todos os campinos que desempenharam este ofício durante os séculos, que sensibilizou as muitas pessoas presentes.

Também o grande Desfile Etnográfico que contou com a participação de 5 ranchos folclóricos, da secção de bicicletas antigas do NSCPGolegã e do grupo de bicicletas antigas da Golegã “Amigos da Pinga”, assim como das dezenas de campinos e cavaleiros amadores presentes e animais, marcou a diferença e engrandeceu o certame.

Ao nível cultural, a Câmara Municipal agradece a colaboração inestimável do Rancho os Campinos da Azinhaga, que realizou em simultâneo o Festival de Folclore e o Encontro de Fandangos, com declamação de Raul Caldeira, bem como da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro que abrilhantou a entrada de touros de Sábado e que realizou um incrível concerto de Pasodobles e também a fantástica atuação das Las Rocieras da Golegã.

A exposição de fotografia “Mundo Rural”, com fotografias de Joaquim Eduardo Madeira e a Exposição de Rua “O Berço do Campino” com fotografias inéditas de Carlos Relvas retratando a vida dos campinos em 1880, deliciaram os visitantes, tal como as atuações musicais das bandas Mala Conexion e Bellota Trompetera, do DJ C Mike e DJ Stefan da Silva, bem como do concerto de Fados que encerrou o Festival onde cantou Beatriz Pimentel, que convidou alguns artistas da terra para subirem ao palco, acompanhados de João Vaz na guitarra portuguesa e de Alexandre Silva na viola de fado.

É também importante realçar o desafio efetuado aos comerciantes locais para exporem e venderem os seus produtos e a todos os espaços de comércio de comidas e bebidas, que contribuíram para melhorar a atividade e dinâmica do recinto do evento, bem como a cedência do espaço da SIC para a montagem do recinto de provas, à Correaria Silvério pelos prémios oferecidos, ao chefe da cozinha Luis Serra e a toda a equipa, aos trabalhadores do Município da Golegã responsáveis pela montagem do evento, coordenação dos espetáculos e parte cultural, limpezas e desmontagens, assim como a todos os patrocinadores e parceiros do evento, nomeadamente Segurajuda, Agromais, Caravela, Trincão Pneus, Cafetaria Laços, Auto Service, Aziagri, Brevecircuito e Pelarigo.