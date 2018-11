Golegã: Pedro Manso vence Prova de Potência

Perante numerosa assistência no Arneiro da Feira Nacional do Cavalo, Pedro Manso montando o PSH Figo do Baldio de 8 anos, conquistou a prova mais importante deste sábado à noite, a Prova de Seis Barras, após 4 desempates sem faltas, deixando o segundo lugar para João Silva com Edward. Hugo Carvalho completou o pódio com Easter Boy.

Esta prova de potência (1,20m) foi muito disputada e provou ser a mais animada da segunda jornada do Concurso Especial de Saltos. O público apoiou com entusiasmo os seus “cracks” preferidos.

