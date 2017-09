Gala da Escola Portuguesa de Arte Equestre – Despedida dos cavalos «Jobim, «Timóteo» e «Vejetal» 28 Setembro, 2017 18:23

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) vai realizar nesta sexta-feira (29) às 19.00, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Belém, uma Gala especial dedicada aos cavalos JOBIM, TIMÓTEO e VEJETAL que agora “se reformam”.

Com este espetáculo, a EPAE pretende homenagear três dos seus melhores alunos, que em muito contribuíram para a preservação, desenvolvimento e promoção da arte equestre em Portugal.

JOBIM, atualmente com 26 anos, é o cavalo mais velho da EPAE. Filho de BATIAL e SAINHA, nasceu a 19 de abril de 1991 e entrou na EPAE com 4 anos. Ao longo das suas participações nos espetáculos da EPAE, JOBIM foi apresentado por numerosos picadores no número de Ares Altos e é meio-irmão, por parte de pai, do famoso cavalo de Dressage Olímpico RUBI.

O TIMÓTEO, filho do garanhão MEALHEIRO e da égua JAXILINA, nasceu a 12/03/2000. Agora com 17 anos, foi apresentado por mais de um Picador no número dos Ares Altos em Cabriolas montadas e à mão.

O cavalo VEJETAL nasceu a 20 de fevereiro de 2002. Contando já com 15 anos, este cavalo filho do garanhão JOCA e da égua NEGAÇA, entrou para a EPAE com 4 anos. Foi montado e apresentado sempre pelo mesmo Picador, Gonçalo Soares, em diferentes números tais como Carrossel, Passo de dois e três e Solo.

Após um dedicado período à Escola Portuguesa de Arte Equestre, em que ajudaram a manter o excelente nível das apresentações da instituição, os cavalos JOBIM, TIMÓTEO e VEJETAL regressam à Coudelaria de Alter, onde nasceram, para desfrutar de um merecido descanso.

