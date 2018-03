Forcados em festa na arena de Évora 29 Março, 2018 18:29

Catedral do forcado recebe 40 grupos de todo o país.

A arena de Évora, considerada a Catedral do Forcado, vai dedicar a tarde deste sábado (31) à arte de quem enfrenta o toiro olhos-nos-olhos. A Gala do Moço de Forcado reúne na cidade alentejana representantes de 40 grupos de todo o País, num evento único na temporada taurina que pretende recuperar algumas das mais interessantes tradições da festa brava.

Quem se deslocar à Catedral do Forcado vai ter o privilégio de assistir, a partir das 15h00, a uma demonstração de bravura e coragem, com diversos tipos de pegas. Além da pega de caras, a Gala do Moço de Forcado promove o Concurso de Cernelhas.

É um dos momentos que mais expectativa provoca junto dos espectadores. Dois homens (cernelheiro e rabejador) tentam imobilizar um toiro, apenas com a sua técnica e força de braços. Os aficionados também vão poder ver as sortes antigas (pegas de costas, da cadeira e a casa da guarda).

A festa taurina fica completa com a apresentação de um grupo de antigas glórias da arte de pegar (grupo de antigos forcados), a atuação do grupo de sevilhanas ‘Raiz Flamenca’ e um after party.