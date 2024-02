Apresentada XXII Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo

Está quase tudo a postos para mais uma Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo. Esta será a XXII edição deste evento equestre e religioso que junta centenas de romeiros de todo o país, para fazerem um percurso de 150 quilómetros de terra batida.

Na apresentação pública deste evento, no dia 23 de fevereiro, no Pátio do Tejo, no Rosário, estiveram presentes os representantes da organização, Carlos Albino, Presidente da Câmara Municipal da Moita, Luís Miguel Duarte, edil da Câmara de Viana do Alentejo, bem como os presidentes da Associação de Romeiros Tradição Moitense, Miguel Almeida e da Associação Equestre de Viana do Alentejo, Luís Baltazar.

Os dois autarcas mostraram a satisfação por estar prestes a sair à rua mais uma edição da Romaria a Cavalo, com a novidade de mais um dia, algo que há muito era pedido por quem participa ativamente neste evento. “Há uma forte adesão dos romeiros que fazem este trajeto em peregrinação num ato de fé. A organização quis fazer mais um dia passando de quatro para cinco dias ouvindo aquelas que foram as sugestões dos participantes de anteriores edições. As autarquias, neste caso a Câmara Municipal da Moita e de Viana do Alentejo acederam a esse pedido e tem tudo para ser uma ótima romaria”, admitiu Carlos Albino. Já o presidente de Viana, Luís Miguel Duarte, diz esperar uma forte adesão, como tem vindo a acontecer. “Espero mais uma vez umas centenas de cavalos a chegarem a Viana do Alentejo, com este acréscimo do percurso para facilitar a vida a toda a gente, para não haver tanto esforço para os animais e dos próprios romeiros e para que haja mais convívio e intercambio entre as pessoas. Esta romaria marca, também, por juntar os romeiros uma vez por ano. Este nosso objetivo, tanto da Moita como de Viana do Alentejo é divulgar os nossos concelhos, trazer gente à Moita no dia da partida e levar pessoas a Viana do Alentejo no dia da chegada”.

A Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e a Associação Equestre de Viana do Alentejo voltam a unir-se na organização deste evento e os seus representantes garantem que mais uma vez a romaria tem tudo para ser um sucesso. “Os dias da romaria são dias intensos, passa tudo muito rápido, acordamos e passado um bocadinho já é de noite. Vamos ter mais tempo para conviver, mais tempo para fazer os quilómetros e isso fará com que os animais sofram menos”, admite Miguel Almeida, da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense. “Tenham cuidado e atenção às propriedades privadas por onde vamos passando. Temos de respeitar os caminhos e os proprietários, caso contrário corremos o risco de um destes anos não termos caminhos por onde passar com a romaria. O participante da romaria tem de respeitar para que isto continue a correr da melhor forma”, apela Luís Baltazar da Associação Equestre de Viana do Alentejo.

A XXII Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo acontece já de 23 a 28 de abril e prometem-se dias de verdadeira fé e camaradagem. Os obstáculos ao longo dos dias, esses, vão ser certamente mais uma vez ultrapassados por todos. A partida acontece no dia 23, na Moita e termina com a chegada dos romeiros a 27 e posteriormente, no dia 28, a grande missa campal no Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo.