Excelente oportunidade, para Jovens que pretendam vingar no meio hípico, no Centro de Reprodução Gestüt Lewitz – Alemanha 29 Maio, 2018 10:42

O moderno Centro de Reprodução, Gestüt Lewitz de Paul Schockemöhle em Neustadt, (Alemanha) oferece a jovens saudáveis, trabalhadores e responsáveis que procuram emprego ou que pretendam enriquecer o seu curriculum, boas oportunidades de trabalho.

Precisamos:

– Cavaleiros (as) de Ensino, Obstáculos e Desbastadores

– Tratadores (as) que vão trabalhar em equipa com cavaleiros. Mesmo que não tenham experiencia como tratador (a), o Centro tem um programa de treino que o (a) habilitará a alcançar os objectivos necessários para desenvolver adequadamente as suas funções.

– Se está habilitado(a) a trabalhar com máquinas agrícolas, inclui tractores, empilhadoras etc, encontrará aqui um lugar onde poderá trabalhar.

– Se, por outro lado, a sua vocação é mais de tratamento de equinos, poderá ingressar como enfermeiro(a) ou assistente de veterinária, na nossa secção de apoio a todo o processo do nascimento dos poldros e cuidados posteriores neonatais.

– Existem também vagas para ajudantes de ferrador.

Se está interessado(a) deve entrar em contacto com, Paulo Castro, através do telemóvel número 00491749226953, ou por email sternbuchholz@schockemoehle.com