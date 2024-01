Contagem regressiva para o “Moura Tours” em Valencia

Contagem regressiva para o “Spring Tour” em Valencia que arranca a 29 de Janeiro. O evento a cargo da “Moura Tours” será formado por 6 semanas consecutivas de provas internacionais de três estrelas até dia 10 de Março. A 18 de Março começa o “Easter Tour” que termina a 7 de Abril.

Os concursos da Moura Tours sempre se destacaram pela presença de conceituados chefes de pista do circuito internacional. Neste primeiro circuito em Espanha, haverá cinco chefes de pista. O italiano Andreas Colombo será responsável pelas provas da primeira semana, (29 de Janeiro a 4 de Fevereiro). Na segunda semana, entre 5 e 11 de Fevereiro os percursos serão desenhado por Louis Knickx, enquanto Gregory Bodo será responsável pelos percursos da terceira semana, entre 12 e 18 de Fevereiro. O italiano Elio Travagliati de quatro estrelas, será responsável pelos percursos da quarta e quinta semanas, que ocorrem entre 19 de Fevereiro e 3 de Março. O belga Bart Vonck será responsável pelos traçados da última semana, entre 4 e 10 de Março.

“Estou em Valencia há apenas 20 dias e a cada dia estou mais feliz por ter dado este passo”, comenta Antonio Moura, CEO da Moura Tours, que vive com intensidade e enorme entusiasmo os preparativos das instalações do CES que a Moura Tours alugou no final da temporada passada por um período de dez anos. “Agora que estou a trabalhar nelas, posso garantir que as instalações são das melhores que conheço, são mais do que eu imaginava. Têm grande potencial, tudo foi construído com a máxima qualidade e muito bem distribuído. Estou muito feliz por ter tomado esta decisão.”

Antonio Moura prevê ser bem-sucedido: “estamos praticamente lotados, teremos uma média de 550 cavalos por semana.”