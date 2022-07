XIV Feira do Cavalo de Ponte de Lima a decorrer até amanhã, 10 de julho

Abriu oficialmente, ontem 7 de julho a XIV Feira do Cavalo de Ponte de Lima, a decorrer na Expolima.

Projeto equestre que traz valor, prestigio e reconhecimento à região, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima é cada vez mais procurada por profissionais e aficionados da modalidade, consolidando-se como um evento de referência.

O Executivo Municipal de Ponte de Lima marcou presença na abertura oficial, ontem 7 de julho, primeiro dia do evento, e que teve como ponto alto, a realização da Gala Equestre, que contou com Cavaleiros de Equitação de Trabalho, incluindo alguns Campeões do Mundo, e que atraiu milhares de pessoas.

Este evento é também considerado um dos mais relevantes do concelho, disse o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Vasco Ferraz, “um dos que atrai a esta Terra um maior número de visitantes, um dos que mais impacto provoca no público e um dos que mais contribui, graças a todo o trabalho de organização e divulgação envolvidos neste certame, para a afirmação regional, nacional e internacional de Ponte de Lima.”

Com forte predominância desportiva, a presente edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima tem registado um recorde de inscrições no concurso de Modelo e Andamento. Esta adesão reflete a importância do Cavalo Lusitano, como fator de atratividade, que traz à Vila adeptos do “turismo a cavalo”, assim como também do “turismo do cavalo”, ou seja, cavaleiros recreativos/de competição e admiradores de eventos equestres.

As provas equestres realizam-se ao longo de todo o fim-de-semana. Esta sexta-feira, o Torneio Ibérico de Horseball está marcado para as 21h30, a noite encerra com a atuação da banda Sonido Andaluz com início à meia-noite.

Amanhã, sábado, às 9h00 Taça de Portugal de Ensino, seguido do Concurso de Dressage Nacional às 14h00, o Modelo e Andamentos (Fêmeas) às 15h00, o Concurso Regional de Dressage do Norte às 17h00, a Demonstração de forja da Associação Portuguesa de Ferradores às 19h,00 o Campeão dos Campeões às 21h30, o Festival do Garrano às 22h00, o Desfile de Coudelarias às 22h30 e voltamos a encerrar a noite com a banda Sonido Andaluz com a atuação a iniciar à meia-noite.

Por fim, no último dia, às 9h00 o Campeonato Nacional de Equitação de trabalho (Maneabilidade), às 14h00 o Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho (Velocidade) e a Feira encerra com o Campeonato Regional de Atrelagem – Combinado Maratona às 18h00.

Visite a Feira do Cavalo de Ponte de Lima até domingo, 10 de julho, com entrada livre.