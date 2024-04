Von Eckermann e King Edward uma dupla de sonho (VÍDEO)

Numa tarde de sábado tensa e emocionante, de grande desporto, o número um do mundo, o sueco Henrik von Eckermann, montou o grande King Edward para a segunda vitória consecutiva na Final da Taça do Mundo de Saltos Longines FEI™ de 2024 em Riade, na Arábia Saudita.

O seu compatriota Peder Fredricson com Catch Me Not S após um derrube no percurso inicial da terceira e última prova desceu para o terceiro lugar, o que abriu espaço para o francês Julien Epaillard, que não cometeu nenhum penalização nas últimas etapas com Dubai du Cedre para conquistar o segundo lugar do pódio.

Von Eckermann fez história sendo o primeiro cavaleiro sueco a conquistar o cobiçado título da Taça do Mundo há doze meses em Omaha, EUA e, após estabelecer a liderança desde o início na Final deste ano.

Eckermann e King Edward uma dupla de sonho!

Resultados AQUI