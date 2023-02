VillaMoura Atlantic Tour 2023: Francês Jerome Hurel vence Grande Prémio

Jerome Hurel, foi o melhor atleta neste domingo entre os 38 que alinharam no Grande Prémio com desempate (1,50m) que decorreu na pista Francisco Moura (CSI3*). Hurel, venceu esta prova qualificativa a contar para o Campeonato da Europa 2023 patrocinada pelo Moura Tours, e que teve um prize money total de €52.600, dos quais €13.150 para o vencedor.

Montando o SF Byron du Telman, o francês registou o melhor tempo (39,40s) dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Dos 38 conjuntos que alinharam nesta prova composta por 13 obstáculos e 16 esforços, desenhada pelo chefe de pista francês Gregory Bodo, apenas 5 com o percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. Nove conjuntos optaram por retirar.

A segunda posição foi alcançada pelo britânico Oliver Fletcher com Hello William (39,68s), enquanto o irlandês Michael Pender completou o pódio com Hhs Fast Forward (40,06s). Seguiram-se a francesa Alexa Ferrer com Naiade d’Elsendam (40,10s) e o holandês Mans Thijssen com Joviality (42,10s) em quarto e quinto lugares, respectivamente.

Na jornada de domingo, tocou o Hino de Portugal para Filipe Malta da Costa ao vencer com Iwan B a prova com desempate (1,45m) a contar para o ranking mundial Longines, deixando o segundo lugar para a francesa Alexa Ferrer com Fringnant du Calvaire (40,32s). O britânico Oliver Fletcher completou o pódio com Bp Pocahontas (42,74s).

Ficaram ainda classificados entre o top 10 os cavaleiros nacionais Vasco Escudeiro com Mill’s Sheridan em 6º, Molly Hughes Bravo com Hhs Vancouver em 8º e Rafael Dinis Rocha com Jupiter em 10º lugar.

Participaram nesta prova 41 conjuntos, mas apenas 5 com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

Resultados GP AQUI

Resultados completos