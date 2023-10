Vilamoura: Concursos Internacionais de Saltos acabam por falta de financiamento

No ano em que a comissão organizadora do Vilamoura Atlantic Tour e Champions Tour celebra 25 anos, a falta de apoio e financiamento da parte da Federação Equestre Portuguesa e do Turismo de Portugal para assegurar a sua continuidade, obrigou o visionário do projeto, António Moura, a explorar alternativas em Espanha.

Recentemente, a Moura Tours e o CES de Valência chegaram a um acordo crucial, no qual a empresa portuguesa assumirá a responsabilidade pelas instalações e competições nacionais e internacionais no prestigioso clube valenciano. Este acordo implica que Vilamoura perderá a sua programação de competições internacionais para o CES de Valência, bem como um agente económico que dinamizava a região através do turismo na época considerada baixa.

Assim, Portugal perde quarenta concursos internacionais de 3* e 4* bem como o CSIO3* e fica apenas com cinco concursos de categoria 1* e 2*, considerados pela Federação Equestre Internacional como menores.

Um retrocesso ao ano de 1998, quando existia apenas um concurso internacional que era o CSIO de Lisboa. No entanto, é lamentável constatar que, em 2024, nem mesmo o CSIO de Lisboa, que está inteiramente sob a responsabilidade da FEP, será realizado.

Apesar destes desafios, a Moura Tours continuará a ser uma força motriz nos eventos regionais de dressage e saltos em Vilamoura, mantendo viva a tradição equestre na região.

Programa Valência Spring Tour