Sevilha: Preparadores lusos arrecadam + de 80mil€ em prémios!

A temporada de Inverno do hipódromo de Dos Hermanas (Espanha) foi, uma vez mais, bastante rentável para os preparadores portugueses, tendo alcançado mais de 80 mil euros em prémios monetários, chegando aos lugares pontuáveis por 73 vezes.

Dos preparadores lusos com carteira nacional tivemos em destaque nesta temporada Hugo Oliveira com 4 vitórias e cerca de 25 mil euros em prémios, seguido de Hélder Pereira com cerca de 11 mil euros em prémios e uma vitória, e Ismael Mendes com 8 mil euros e uma vitória. Gaspar Vaz, Miguel Santos e Luís Oliveira foram outros dos preparadores que chegaram às vitórias nesta temporada.

Já «The Last One (SPA)» foi o equino mais rentável com 11,5 mil euros em prémios, tendo alcançado duas vitórias, dois segundos lugares e um terceiro lugar. «Halstorn (FR)» foi outro dos equinos em destaque com 2 vitórias e cerca de 9 mil euros em prémios seguido de «Kirikkale (FR)» com 7 mil euros e uma vitória. «Scheme of the Moon (FR)», «Ravenoak (GB)», «Borm To Be (GB)» e «Getare (FR)» foram outros dos equinos que alcançaram vitórias nesta temporada.

Já ao nível de quadras, a Quadra Maia liderou a lista de prémios arrecadados com 24 mil euros, seguido da quadra Agrocarvalho com 11,5 mil euros e a quadra Espectáculo com 8,5 mil euros.

Nos próximos meses de Abril e Maio, disputaram-se no hipódromo de Dos Hermanas 4 jornadas nocturnas, onde a presença portuguesa se fará uma vez mais sentir.

Fonte: Hélder Barbosa