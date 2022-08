Série de Fotos de cavalos premiada como melhor fotografia de animais de estimação de 2022

O Prémio Internacional de Fotografia de Animais de Estimação revelou, a 16 de Agosto, os vencedores da mais recente edição do concurso, referente ao ano de 2022. As imagens de cavalos submetidas pela fotógrafa austríaca Valerie Oberreiter valeram-lhe a distinção máxima de fotógrafa do ano. “Fotografo cavalos profissionalmente, a tempo inteiro e já há alguns anos”, contou à organização do concurso. “O que mais gosto no meu trabalho é poder conhecer as equipas de tratadores e os seus belíssimos cavalos e poder retratar, à minha maneira, a sua ligação.”

As imagens de Valerie “quebraram uma tendência”, revela a Pet Photographers Club. “Apesar de vermos, ocasionalmente, um cavalo ou um gato entre as imagens vencedoras, esta é a primeira vez que uma série só com cavalos é premiada”,

Cerca de 2.500 retratos de animais de estimação provenientes de mais de 50 países foram submetidos, este ano, ao concurso que se divide em quatro categorias principais: Retrato, Em Acção, Animais de Estimação e Pessoas e Aberta.

“Este tipo de prémios cria a oportunidade de celebrarmos o incrível talento dos fotógrafos de animais de estimação de todo o mundo e, ao mesmo tempo, a alegria que os animais trazem às nossas vidas”, escreve Kirstie McConnel, uma das organizadoras. “Acreditamos que, enquanto indústria e profissão, a fotografia de animais de estimação começa a assumir-se enquanto especialidade.”