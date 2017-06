“Sentir Alcácer” – é o mote da PIMEL 2017

A 27ª edição da PIMEL – Feira do Turismo e das Atividades Económicas de Alcácer do Sal, realiza-se este ano de 23 a 25 de junho. Data que coincide com o Feriado Municipal, no dia 24 de junho. Dedicada ao tema “Sentir Alcácer “, a feira vai ser inaugurada no Pavilhão Gracieta Baião, às 18h, do dia 23.

Além de uma programação diversificada, que inclui exposição de gado e máquinas agrícolas, um colóquio de agricultores, cozinha ao vivo, concursos de doçaria, mel e petiscos, desporto, ateliês e espaço infantil, animação de rua, batismos a cavalo, passeios de charrete, corrida de toiros (dia 24), o certame receberá no palco principal artistas de renome nacional e internacional todas as noites, a partir das 22h30.

Na sexta-feira, atua a fadista revelação Fábia Rebordão. No dia seguinte (24 de junho), Tony Carreira subirá a palco para um concerto memorável. Os DAMA atuam no palco principal da PIMEL no dia 25 de junho. A PIMEL 2017 é promovida pela Câmara Municipal, em coorganização com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo e a Associação dos Agricultores de Alcácer, um modelo que tem continuidade, tendo ainda como patrocinadores ANRITA, Tintas Barbot, Águas Públicas do Alentejo, Turismo do Alentejo e Ribatejo, Super Bock e Delta Cafés.

PROGRAMA

Dia 23 de junho – sexta-feira

09h – Colóquio – parceria entre a Associação dos Agricultores de Alcácer do Sal e ADRAL – “ Agricultura inteligente : campos de inovação e empreendedorismo” no Pavilhão Gracieta Baião

15h – Abertura do certame ao público

15h – Abertura do espaço Kidzania (horário de funcionamento à entrada da tenda)

15h – Abertura da pista de PUMP TRACK (horário de funcionamento junto à pista)

17h45 – Prova de Vinhos na Tenda do Showcooking (Turismo do Alentejo, ERT)

18h00 – Abertura oficial da Pimel – participação dos embaixadores do Alentejo João Catarré e Sílvia Rizzo no Pavilhão Gracieta Baião

18h – 19h – Animação de rua, pelo grupo B2W

19h – Entrega dos prémios do XXVII Concurso de Doçaria no Pavilhão Gracieta Baião

20h – Showcooking na Tenda Entidade Regional de Turismo do Alentejo – ERT

20h – Atuação do Grupo Coral Feminino do Xarrama da Sociedade Filarmónica 1º de Janeiro Torranense no Pavilhão Gracieta Baião

20h30 – Atuação do Grupo de Ballet do Torrão da Sociedade 1º Janeiro Torranense no Pavilhão Gracieta Baião

21h – Atuação do Coro da Universidade Sénior do Torrão no Pavilhão Gracieta Baião

21h – Peddy paper “Sentir Alcácer/Sentir a PIMEL” no Espaço Biblioteca – Pavilhão Gracieta Baião

21h – 22h – Animação de rua, pelo grupo B2W

21h30 – Prova de Vinhos na Tenda do Showcooking (ERT Alentejo)

21h45 – Atuação da Marcha Infantil do Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado na Praça das Tasquinhas

22h – Corrida de Toiros na Praça João Branco Núncio

22h30 – Concerto com “FÁBIA REBORDÃO” no Palco Principal

00h00 – Concerto com “VIRGUL” no Palco Principal

02h00 – DJ João Vaz (Rádio Comercial) no Palco Principal

Dia 24 de junho – sábado

11h – Abertura do certame.

11h15 – Torneio FIFA (para todas as idades) na Tenda Game Day

15h – Entrega de prémios do XXVII Concurso de Mel no Pavilhão Gracieta Baião

19h – Entrega de prémios do XI Concurso de Petiscos no Palco Principal

19h–20h – Animação de rua por um grupo de músicos da Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba

20h – Atuação do Grupo Coral do Torrão da Sociedade 1º de Janeiro Torranense – Rota das Tasquinhas

20h – Showcooking na Tenda do Showcooking (ERT Alentejo)

20h30 – Atuação das Sevilhanas e Grupo de Ballet da Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba no Pavilhão Gracieta Baião

21h – Atuação do Coro da Universidade Sénior de Alcácer do Sal no Pavilhão Gracieta Baião

21h – Peddy paper “Sentir Alcácer/Sentir a PIMEL” no Espaço Biblioteca – Pavilhão Gracieta Baião

21h – Demostração de equitação no trabalho no Espaço Hípico

21h-22h – Animação de rua por um grupo de músicos da Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba

21h30 – Atuação do Grupo de Sevilhanas da Sociedade 1º de Janeiro Torranense no Pavilhão Gracieta Baião

21h30 – Prova de Vinhos na Tenda do Showcooking (ERT Alentejo)

22h30 – Concerto com “TONY CARREIRA” no Palco Principal

Jogo de Futebol Veteranos

Dia 24 de junho, sábado, 10h30, Campo Municipal de Alcácer do Sal

Organização: Jogo Veteranos / Sporting Clube da Horta